Над Одесской областью сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69

Сегодня, 7 мая 2024 года, около 14.00 часов, в Одесской области силами ПВО Одесской бригады уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.







Командование ВС ВСУ после обеда зафиксировало значительную активность российской тактической авиации в акватории Азовского моря, предупредив жителей южных регионов Украины об опасности.



«Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! Скоростная цель в Одессу с моря!», — отметили в ВС ВСУ.



Напомним, украинские военнослужащие на юге Украины, 1 и 2 мая, уничтожили управляемую авиационную ракету и четыре БПЛА.