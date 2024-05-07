Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Над Одесской областью сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69

07 мая 2024, 16:20

Над Одесской областью сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69

Сегодня, 7 мая 2024 года, около 14.00 часов, в Одесской области силами ПВО Одесской бригады уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ. 



Командование ВС ВСУ после обеда зафиксировало значительную активность российской тактической авиации в акватории Азовского моря, предупредив жителей южных регионов Украины об опасности.

«Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! Скоростная цель в Одессу с моря!», — отметили в ВС ВСУ. 

Напомним, украинские военнослужащие на юге Украины, 1 и 2 мая, уничтожили управляемую авиационную ракету и четыре БПЛА

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Одесса Одесская область
Прочее
Ракетная атака ПВО Украины Х-59/Х-69
Организации
Воздушные силы ВСУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:19
Гражданин РФ изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в Луганской области
10:29
Российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
23:36
Главное за день: В США назвали условие ввода войск в Украину. Войска РФ оккупировали Кисловку
15:47
Оккупированная Кременная в Луганской области попала под обстрел
12:48
Оккупанты проводят передислокацию для возможного наступления на Харьков — ISW
10:35
Беспилотник ГУР уничтожил скоростной катер российских захватчиков в Крыму
09:59
Войска РФ оккупировали Кисловку в Харьковой области — DeepState
09:50
Россияне вывозят оборудование Авдеевского коксохима — ЦНС
23:10
Главное за день: В Бердянске убили организатора пыточной. Удар по Славянской ТЭС
22:06
«ДНР»: Семья подорвалась на мине в селе под Тельманово
15:30
ГУР: В оккупированном Бердянске подорвали машину с организатором пыточной
14:06
Россия заявила о полной оккупации Очеретино в Донецкой области
11:52
В Донецке летом не будут работать ни аттракционы, ни большинство фонтанов
06:06
Войска РФ заняли позиции в Архангельском Донецкой области
23:17
Главное за день: «ДНР» проверяет права собственности на жилье дончан. РФ расширила военное кладбище
22:57
Под Донецком ищут российского военного, который расстрелял 6 сослуживцев
17:46
«ДНР» взялась за проверку прав собственности на жилье дончан
23:18
Главное за день: РФ продвигается под Очеретино. ATACMS уничтожили сотню оккупантов на Луганщине
22:00
Азовское побережье отдают «инвесторам», а из Мариуполя выселяют мигрантов — дайджест оккупации ►
18:03
В Горловке БПЛА атаковал систему наблюдения, которую российские военные установили на жилом доме
все новости
17:20
Италия предоставляет Украине оружие только для использования в пределах ее границ — глава МИД
16:58
Российские самолеты «уронили» бомбы на Краснодарский край и Белгородскую область
16:50
Во время «инаугурации» Путина в Кремле не работали мобильная связь и интернет
16:20
Над Одесской областью сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69
15:54
В Краматорске на капремонт путепровода собираются потратить более 32 млн гривен
15:05
На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть маму и бабушку бывшей военнопленной
14:47
СБУ разоблачила российских агентов, которые готовили убийство Зеленского
14:25
Артиллеристы ВСУ уничтожили российскую пушку «Мста Б» и два наблюдательных поста
13:40
В село Невское Луганской области волонтеры привезли местным жителям помощь
12:58
В Киеве на железнодорожном вокзале открылся центр армейского рекрутинга
12:55
Спасатели эвакуировали четырех людей из прифронтовой деревни Калиново
12:16
В Тисе обнаружили тела трех утопленников
12:15
Из-за российских обстрелов без света осталось более пяти тысяч абонентов Донецкой области
11:45
Застрелившему бельгийскую овчарку из зоны АТО грозит до 3 лет лишения свободы
11:19
Гражданин РФ изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в Луганской области
10:40
Американского военного арестовали во Владивостоке
10:29
Российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
09:57
Семь стран Евросоюза отправят своих представителей на инаугурацию Путина — Reuters
09:56
Обстрел жилых кварталов Херсона: осколки от российских снарядов прошивают дома насквозь
09:25
Войска РФ продвинулись у Новопокровского — DeepState
все новости
ВИДЕО
Российский самолёт снова «уронил» бомбу на свою территорию, на этот раз — в Краснодарском крае. Карта: ASTRA Российские самолеты «уронили» бомбы на Краснодарский край и Белгородскую область
07 мая, 16:58
Уничтоженная российская пушка «Мста Б». Фото: кадр из видео Артиллеристы ВСУ уничтожили российскую пушку «Мста Б» и два наблюдательных поста
07 мая, 14:25
Разрушенное село Невское Луганской области. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса» В село Невское Луганской области волонтеры привезли местным жителям помощь
07 мая, 13:40
Эвакуация из прифронтового Калиново: спасены четыре человека. Фото: кадр из видео Спасатели эвакуировали четырех людей из прифронтовой деревни Калиново
07 мая, 12:55
Обстрел жилых кварталов Херсона. Фото: кадр из видео Обстрел жилых кварталов Херсона: осколки от российских снарядов прошивают дома насквозь
07 мая, 09:56
За миг до удара по российскому военному катеру. Кадр из видео Беспилотник ГУР уничтожил скоростной катер российских захватчиков в Крыму
06 мая, 10:35

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор