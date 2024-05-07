Над Одеською областю збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69

Сьогодні, 7 травня 2024 року, близько 14.00 години на Одещині силами ППО Одеської бригади знищені дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.







Командування ПС ЗСУ після обіду зафіксували значну активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря та попередили жителів південних регіонів України про небезпеку.



«Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Швидкісна ціль на Одесу з моря!» — зазначили у ПС ЗСУ.



Нагадаємо, українські військовослужбовці на півдні України 1 і 2 травня знищили керовану авіаційну ракету та чотири БПЛА.