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СМИ узнали о судьбе еще одного российского мобилизованного, которого военные удерживают «на подвале» в Зайцево

09 мая 2024, 22:02

СМИ узнали о судьбе еще одного российского мобилизованного, которого военные удерживают «на подвале» в Зайцево

Российского мобилизованного Максима Потехина, который отказался воевать на территории Украины, удерживают в оккупированном поселке Зайцево. Как пишет издание ASTRA, в Зайцево у российских оккупантов есть специальный подвал для «отказников» и тех, кто провинился. 

Потехин перестал выходить на связь 10 апреля. Его брат, Дмитрий, он узнал от его сослуживцев, что Потехина забрала военная полиция.

«Врио командира Виталий Александрович Семенюченко по телефону сообщил нам, что Максима обвиняют в убийстве командира и что он находится в СИЗО в Луганске. 27 апреля при личной встрече он сказал, что не покажет материалы следствия и посадит моего брата и сослуживцев в тюрьму по жесточайшему наказанию. Позже, 6 мая 2024 года, в переписке в WhatsApp, он сказал, что мой брат находится в СИЗО в Зайцево. Ни информацию для адвокатов, ни право на защиту он не предоставляет. Мы уверены, что мой брат и его сослуживцы не убивали командира, но не можем связаться с ними или как-то иначе помочь. При этом мы знаем, что из Зайцево часто отправляют на штурм, где шансов выжить нет», — говорит Дмитрий Потехин.

Подвал в Зайцево — не единственное нелегальное место для удержания «отказников» в оккупации. ASTRA пишет, что таких мест — минимум 16. Там российских военных и мобилизованных пытаются принудить вернуться на фронт, держат в нечеловеческих условиях, иногда пытают.

Это уже не первый случай, когда россияне сообщают о пропаже родственников-мобилизованных солдат, которые отказываются воевать — по состоянию здоровья или по идеологическим соображениям. О насильственном принуждении воевать неоднократно заявляли и сами мобилизованные.

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мобилизация в РФ отказ воевать

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