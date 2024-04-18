8 апреля у 48-летнего мобилизованного Евгения Лескова, страдающего целым рядом заболеваний, зафиксировали гипертонический криз. Об этом пишет ASTRA со ссылкой на его супругу Викторию.

По словам женщины, ее муж еще с прошлого года пытался отказаться от участия в войне в Украине: «Согласен был на тюремный срок».

15 апреля его вместе с другими военными закрыли в казарме в/ч 24776 в в Уссурийске, отобрав документы и приставив военную полицию, а 17 апреля насильно затолкали в автобус до аэропорта, перед этим заковав в наручники. Евгений сообщил супруге, что 19 апреля его и других отказников якобы отправят в Ростов, а после этого в Украину.

Пара воспитывает троих детей.