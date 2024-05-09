ЗМІ дізналися про долю ще одного російського мобілізованого, якого військові утримують «на підвалі» у Зайцевому

Російського мобілізованого Максима Потєхіна, який відмовився воювати на території України, утримують в окупованому селищі Зайцеве. Як пише видання ASTRA, у Зайцевому російські окупанти мають спеціальний підвал для «відмовників» і тих, хто завинив.



Потєхін перестав виходити на зв'язок 10 квітня. Його брат, Дмитро, він дізнався від його товаришів по службі, що Потєхіна забрала військова поліція.



«Вріо командира Віталій Олександрович Семенюченко телефоном повідомив, що Максима звинувачують у вбивстві командира і що він перебуває в СІЗО в Луганську. 27 квітня під час особистої зустрічі він сказав, що не покаже матеріали слідства і посадить мого брата та товаришів по службі у в'язницю за найжорстокішим покаранням. Пізніше, 6 травня 2024 року, у листуванні в WhatsApp, він сказав, що мій брат перебуває в СІЗО в Зайцевому. Ні інформацію для адвокатів, ні право на захист не надає. Ми впевнені, що мій брат і його товариші по службі не вбивали командира, але не можемо зв'язатися з ними або якось інакше допомогти. При цьому ми знаємо, що із Зайцева часто відправляють на штурм, де шансів вижити немає», — каже Дмитро Потєхін.



Підвал у Зайцевому — не єдине нелегальне місце для утримання «відмовників» в окупації. ASTRA пише, що таких місць — щонайменше 16. Там російських військових та мобілізованих намагаються змусити повернутися на фронт, тримають у нелюдських умовах, іноді катують.



Це вже не перший випадок, коли росіяни повідомляють про зникнення родичів-мобілізованих солдатів, котрі відмовляються воювати — за станом здоров'я чи з ідеологічних міркувань. Про насильницький примус воювати неодноразово заявляли і самі мобілізовані.