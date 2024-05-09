«Бессмертный полк» изменился: россияне вышли на акцию с портретами родных, погибших в Украине

В Кемерово и других городах Кузбасса, а также в Казани (РФ) 9 мая провели «Бессмертный полк» с портретами российских военных, погибших на войне против Украины и пропавших без вести.



В городах Кузбасса на акцию вышли люди как с портретами давно ушедших родных, так и недавно погибших родственников в Украине.

Как сообщают, российские СМИ в Казани провели аналог «Бессмертного полка», так что они тоже не с портретами погибших в годы Второй мировой войны, а с фотографиями родственников, которых ранее отправили на войну в Украину.



«Мероприятие несет название “Свеча памяти”. Оно организовано в честь погибших бойцов батальона “Алга”, сложивших головы 6-го февраля 2023 года, когда третья рота батальона попала в засаду. Из 38 человек —18 погибло», — цитирует организатора «Свечи памяти» Малика Хайруллина издание tatar-inform.ru.



На акции присутствовали члены семей погибших военных, а также выжившие бойцы батальона «Алга».



Ранее организаторы «Бессмертного полка» объявили об отмене мероприятия по всей стране якобы «в связи с существующими угрозами общественной безопасности».



Подобные новшества в акции происходят не впервые. С 2014 года некоторые участники «Бессмертного полка» приносят с собой фотографии российских оккупантов или боевиков группировок «Л-ДНР». Акцию официально не проводят уже второй год.



9 мая, в России прошел парад, посвященный 79-у Дню победы во Второй мировой войне.