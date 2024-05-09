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«Безсмертний полк» змінився: росіяни вийшли на акцію з портретами рідних, які загинули в Україні

09 травня 2024, 23:54

«Безсмертний полк» змінився: росіяни вийшли на акцію з портретами рідних, які загинули в Україні

У Кемерово та інших містах Кузбасу, а також у Казані (РФ) 9 травня провели «Безсмертний полк» з портретами російських військових, які загинули на війні проти України та зникли безвісти.

У містах Кузбасу на акцію вийшли люди як з портретами рідних, що давно пішли, так і нещодавно загиблих родичів в Україні.

Як повідомляють, російські ЗМІ в Казані провели аналог «Безсмертного полку», тому вони теж не з портретами загиблих у роки Другої світової війни, а з фотографіями родичів, яких раніше відправили на війну в Україну.

«Захід несе назву “Свічка пам'яті”. Воно організоване на честь загиблих бійців батальйону "Алга", які склали голови 6 лютого 2023 року, коли третя рота батальйону потрапила в засідку. Із 38 осіб — 18 загинуло», — цитує організатора «Свічки пам'яті» Маліка Хайрулліна видання tatar-inform.ru.

 На акції були присутні члени сімей загиблих військових, а також бійці батальйону «Алга», які вижили.

 Раніше організатори «Безсмертного полку» оголосили про скасування заходу по всій країні нібито «у зв'язку з загрозами громадській безпеці».

Подібні новації в акції відбуваються не вперше. З 2014 року деякі учасники «Безсмертного полку» приносять із собою фотографії російських окупантів чи бойовиків угруповань «Л-ДНР». Акцію офіційно не проводять уже другий рік.

9 травня в Росії пройшов парад, присвячений 79-му Дню перемоги у Другій світовій війні.

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