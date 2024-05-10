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Из-за российских атак в Донецкой области снова погибли люди

10 мая 2024, 19:10

Из-за российских атак в Донецкой области снова погибли люди

Из-за российских атак в Донецкой области снова погибли люди

Два мирных жителя села Елизаветовка Покровского района погибли, еще двое жителей города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области получили ранения вследствие обстрелов со стороны российских оккупантов 10 мая. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

«10 мая 2024 года оккупационные войска атаковали г. Часов Яр. От попадания на одной из улиц получили ранения женщина и мужчина. Также повреждены жилые дома. Под прицел армии РФ попало с. Елизаветовка Покровского района, в результате чего погибли двое гражданских. Предварительно враг обстрелял населенный пункт из ствольной артиллерии», — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

 

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