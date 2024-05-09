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Обстрел Макеевки: «ДНР» заявила о гибели боевика в собственном доме

09 мая 2024, 18:51

Обстрел Макеевки: «ДНР» заявила о гибели боевика в собственном доме

В оккупационной администрации «ДНР» заявили о разрушениях в Макеевке в результате ночного обстрела. В ночь на 9 мая под обстрел попал поселок Землянки. Один дом по улице Карла Маркса полностью разрушен. Также сообщается о повреждении других частных домов на этой же улице.

В «ДНР» утверждают, что в результате обстрела погиб 61-летний мужчина. Его называют «ополченцем» и «ветераном войны на Донбассе». 

Также в Донецке утром 9 мая была ранена женщина. Утверждается, что она пострадала в результате атаки беспилотника. 

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