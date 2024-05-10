Через російські атаки на Донеччині знову загинули люди

Двоє мирних жителів села Єлизаветівка Покровського району загинули, ще двоє містян з Часового Яру Бахмутського району Донецької області дістали поранень внаслідок обстрілів з боку російських окупантів 10 травня. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.



«10 травня 2024 року окупаційні війська атакували м. Часів Яр. Від влучання на одній із вулиць зазнали поранення жінка та чоловік. Також пошкоджено житлові будинки. Під приціл армії РФ потрапило село Єлизаветівка Покровського району, внаслідок чого загинули двоє цивільних. Попередньо, ворог обстріляв населений пункт із ствольної артилерії», — йдеться у повідомленні.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).