В Донецке за день под обстрелами погибли две женщины

В оккупированном Донецке за день, 10 мая, несколько человек погибли и ранены в результате обстрелов. Как сообщили в оккупационной администрации «ДНР», в Кировском районе города погибли 20-летняя девушка и 66-летняя женщина.



Два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. В Кировском районе Донецка вследствие детонации взрывоопасного предмета ранен 38-летний мужчина. В Петровском районе боеприпасом, сброшенным с беспилотника, ранен водитель мусоровоза — 60-летний мужчина.



Повреждены 17 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка и Еленовке, котельная в Петровском районе Донецка, а также два легковых автомобиля и мусоровоз.