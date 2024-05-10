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У Донецьку за день під обстрілами загинули дві жінки

10 травня 2024, 21:08

У Донецьку за день під обстрілами загинули дві жінки

В окупованому Донецьку за день, 10 травня, кілька людей загинуло та поранено внаслідок обстрілів. Як повідомили в окупаційній адміністрації «ДНР», у Кіровському районі міста загинули 20-річна дівчина та 66-річна жінка.

Два мирні жительки дістали поранення різного ступеня тяжкості. У Кіровському районі Донецька внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета поранено 38-річного чоловіка. У Петрівському районі боєприпасом, скинутим із безпілотника, поранено водія сміттєвоза — 60-річного чоловіка.

Пошкоджено 17 житлових домобудівель у Куйбишевському та Кіровському районах Донецька та Оленівці, котельня у Петрівському районі Донецька, а також два легкові автомобілі та сміттєвоз.

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