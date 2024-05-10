Зеленский — о Харьковской области: Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское военно-политическое руководство располагает информацией об объеме сил российских войск и их замысле о прорыве обороны Харьковской области. Он отметил, что Силы обороны Украины дают отпор.



«Главное — Харьковская область. Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении.





Президент поблагодарил каждого военнослужащего, который защищает украинские позиции «так, как нужно».



Зеленский также заявил об усилении ВСУ на харьковском направлении. «И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения», — сказал он.



Президент отметил, что сейчас делается все необходимое для защиты всех позиций.



В то же время, Зеленский подчеркнул, что «важно, чтобы партнеры поддерживали наших военнослужащих и украинскую стойкость своевременным снабжением».



«Действительно своевременными. Пакет, который действительно помогает, — это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета. Я благодарю каждого лидера, который воспринимает ситуацию именно так», — резюмировал он.

С ночи на 10 мая на границе России с Харьковской областью началась активизация со стороны российской армии, которая пытается продвинуться вглубь и захватить приграничные населенные пункты.