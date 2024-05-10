Зеленський про Харківську область: Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українське військово-політичне керівництво має інформацію про обсяг сил російських військ та їх задум про прорив оборони Харківської області. Він наголосив, що Сили оборони України дають відсіч.



«Головне — Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту», — заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.





Президент подякував кожному військовослужбовцю, який захищає українські позиції «так, як треба».



Зеленський також заявив про посилення ЗСУ на харківському напрямку. «І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту незмінно знищуватимемо окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри», — сказав він.



Президент зазначив, що наразі робиться все необхідне для захисту всіх позицій.



Водночас Зеленський наголосив, що «важливо, щоб партнери підтримували наших військовослужбовців та українську стійкість своєчасним постачанням».



«Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, — це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакета. Я дякую кожному лідеру, що сприймають ситуацію саме так», — резюмував він.

З ночі на 10 травня на кордоні Росії з Харківською областю розпочалася активізація з боку російської армії, яка намагається просунутися вглиб та захопити прикордонні населені пункти.