Російські військові масовано вдарили по Харкову: понад двадцять людей постраждали

Росіяни знову обстріляли Харків. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти сьогодні вдень, 14 травня, вдарили по центру Харкова — влучили у багатоповерхівку. Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов та Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що росіяни завдали ударів по житлових районах Харкова ракетами та авіаційними бомбами.

Авіаційний боєприпас влучив у житлову 20-поверхівку, вона пошкоджена. Також почалися пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 квадратних метрів та зайнялася трава.

За інформацією прокуратури, внаслідок атаки постраждав 21 мирний житель. Серед них шестеро чоловіків, 12 жінок та троє дітей – дві дівчини 12 та 8 років, а також 12-річний хлопчик.

Також пошкоджено щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, зокрема торговий центр, навчальний заклад, магазин.

За попередньою інформацією, росіяни використали для атаки УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий боєприпас, що планує, калібр 30 см).

Раніше повідомлялося, що російські військові запустили по Харкову керовані авіаційні бомби.