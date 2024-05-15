Подпольщики сообщили о потерях россиян в оккупированном Джанкое

В ночь с 12 на 13 мая российские войска понесли потери в живой силе и технике в оккупированном крымском городе Джанкой. Об этом сообщает крымское партизанское движение АТЕШ.

Отмечается, что Силы обороны Украины нанесли успешные удары по военным объектам в Джанкое и российские оккупанты понесли потери ранеными и погибшими, а ремонт техники, пережившей удар, продлится до полугода.

Партизаны сообщают о как минимум двух прилетах.

Напомним, во временно оккупированном Крыму, в городе Джанкой, ночью 30 апреля военный аэродром попал под обстрел. В результате этого российские военные получили ранения.