Підпільники повідомили про втрати росіян в окупованому Джанкої

У ніч проти 13 травня російські війська зазнали втрат у живій силі та техніці в окупованому кримському місті Джанкой. Про це повідомляє кримський партизанський рух «Атеш».

Зазначається, що Сили оборони України завдали успішних ударів по військових об'єктах у Джанкої, і російські окупанти зазнали втрат пораненими та загиблими. Ремонт пошкодженої техніки триватиме до півроку.

Партизани повідомляють про щонайменше два прильоти.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму, у місті Джанкой вночі 30 квітня військовий аеродром потрапив під обстріл. Внаслідок атаки російські військові дістали поранення.