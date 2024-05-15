Российский снаряд попал в учебное заведение Шосткинского района

Пожарные ликвидируют последствия обстрела Шосткинского района. Фото: ГСЧС

В Шосткинском районе Сумской области спасатели ликвидировали пожар на территории учебного заведения, который попал под российский обстрел, сообщает управление ГСЧС Украины.







«Во второй половине дня, российские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Шосткинского района, расположенному рядом с границей России. Произошел пожар на крыше здания учебного заведения», — заявили в ГСЧС.







По предварительным данным, в результате удара РФ травмирован один гражданский. Согласно отчету Сумской ОВА, за ночь и утро российская армия совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.



Зафиксировано 165 взрывов, также обстрелам оккупантов подверглись не менее 11 громад. Ранее, в течение минувших суток россияне девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.