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В населенных пунктах Донецкой области за прошедшие сутки из-за российских обстрелов никто не пострадал

15 мая 2024, 10:27

В населенных пунктах Донецкой области за прошедшие сутки из-за российских обстрелов никто не пострадал

Из-за российских обстрелов населённых пунктах Донецкой области за прошедшие сутки пострадали дома. Фото: Донецкая ОВА Из-за российских обстрелов населённых пунктах Донецкой области за прошедшие сутки пострадали дома. Фото: Донецкая ОВА

В течение минувших суток россияне девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Информация о пострадавших среди мирного населения за это время не поступала. Об этом по состоянию на утро 15 мая сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Парасковеевка, Константиновка и Елизаветовка. В Кураховской громаде повреждены 3 дома в Веселом Гае. В Гродовской громаде повреждена хозпостройка в Ивановке.

Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны, Ямполевка, Заречное, Ивановка и Ямполь. В Николаевке повреждены 3 дома и админздание. В Старой Николаевке Ильиновской громады повреждены 4 объекта.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждено нежилое сооружение.

С линии фронта эвакуировано 336 человек, в том числе 57 детей.

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