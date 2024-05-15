В населенных пунктах Донецкой области за прошедшие сутки из-за российских обстрелов никто не пострадал

Из-за российских обстрелов населённых пунктах Донецкой области за прошедшие сутки пострадали дома. Фото: Донецкая ОВА

В течение минувших суток россияне девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Информация о пострадавших среди мирного населения за это время не поступала. Об этом по состоянию на утро 15 мая сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Парасковеевка, Константиновка и Елизаветовка. В Кураховской громаде повреждены 3 дома в Веселом Гае. В Гродовской громаде повреждена хозпостройка в Ивановке.

Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны, Ямполевка, Заречное, Ивановка и Ямполь. В Николаевке повреждены 3 дома и админздание. В Старой Николаевке Ильиновской громады повреждены 4 объекта.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждено нежилое сооружение.

С линии фронта эвакуировано 336 человек, в том числе 57 детей.