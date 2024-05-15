Російський снаряд влучив у навчальний заклад Шосткинського району

Пожежники ліквідують наслідки обстрілу Шосткинського району Фото: ДСНС

У Шосткінському районі Сумської області рятувальники ліквідували пожежу на території навчального закладу, який потрапив під російський обстріл,– повідомляє управління ДСНС України.







«У другій половині дня російські війська завдали удару по одному з населених пунктів Шосткинського району, розташованому поряд з кордоном Росії. Виникла пожежа на даху будівлі навчального закладу»,– заявили у ДСНС.







За попередньою інформацією, внаслідок удару РФ травмована одна цивільна людина. Згідно зі звітом Сумської ОВА, за ніч та ранок російська армія здійснила 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.



Зафіксовано 165 вибухів, а також обстрілів окупантів зазнали щонайменше 11 місцевих громад. Раніше протягом минулої доби росіяни дев'ять разів обстріляли населені пункти Донецької області.