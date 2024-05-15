На Харківщині ситуація частково стабілізована — Зеленський про ситуацію на фронті

Силам оборони України вдалося частково стабілізувати ситуацію у прикордонних із РФ районах Харківської області,– заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 15 травня.



«Сьогодні протягом дня — доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага – фронту, всім районам бойових дій. Харківщина — райони поряд із кордоном, місто Вовчанськ — продовжуються наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України — усім задіяним підрозділам вдалося частково стабілізувати ситуацію»,— заявив Зеленський.



За його словами, українська артилерія, дрони та піхота доволі точно знищують окупантів на півночі Харківського регіону. Президент подякував бійцям.



Також Зеленський звернув увагу на те, що Росія зосередилася на Покровському напрямку у Донецькій області.



«Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, — на кожному напрямку нам має бути чимось відповісти ворогові»,— підкреслив глава держави.



Раніше повідомлялося, що саме захисту установками Patriot Харківської та Донецької областей приділено особливу увагу у переговорах між Києвом і Вашингтоном.