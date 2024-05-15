Донецкая и Харьковская области были в центре переговоров Киева с Блинкеном

В центре переговоров представителей украинской власти с государственным секретарем США Энтони Блинкеном были Харьковская и Донецкая области. А именно ускорение поставок оружия Киеву и поиск дополнительных систем Patriot. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Когда мы говорили о почти каждом вопросе, то в центре внимания была Харьковская и Донецкая области. Наиболее сложные участки нашего фронта. И визит Тони сегодня — это также сигнал поддержки нашим защитникам. США рядом, помощь поступает, и эта помощь сделает наше сопротивление более эффективным», — сказал Кулеба на совместной пресс-конференции в Киеве с Блинкеном.



Также он подчеркнул, что ключевой вопрос, который они обсуждали с Блинкеном — скорость поставки военной помощи.



«Все должно происходить быстро. Оружие должно приходить быстро, чтобы мы имели возможность сорвать наступательные планы РФ в Украине и предотвратить ее агрессивные планы в отношении остальной Европы и евроатлантического сообщества», — добавил глава МИД.



Кулеба поблагодарил Блинкена за усилия по ускорению поступления военной помощи в Украину, в частности по поиску дополнительных систем Patriot.



Он напомнил, что в целом Украине срочно нужно 7 батарей Patriot, из них 2 батареи «буквально нужны на вчера для защиты Харьковской области».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рано утром во вторник, 14 мая, приехал в Киев.



Это стало первым визитом высокопоставленного чиновника США в Украину после того, как в апреле Конгресс принял пакет военной помощи Украине на сумму 61 млрд долларов.