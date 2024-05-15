«ДНР» заявила об обстреле больницы в Донецке

В группировке «ДНР» заявили об обстреле онкологического центра в оккупированном Донецке днем 15 мая.



По данным центра, обстрел произошел в 12:30. Утверждается, что было выпущено два реактивных снаряда HIMARS. В Буденновском районе города якобы повреждены здания онкологического центра им. профессора Г. В. Бондаря и центральной городской клинической больницы.



При этом местная и российская пресса показали кадры с последствиями обстрела ограниченно. К примеру, на видео российского издания «РИА Новости» показана большая воронка и разбитые окна частного дома.

О пострадавших не сообщается.