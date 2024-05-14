Из-за российских обстрелов в Харьковской области погибли 80-летняя женщина и 83-летний мужчина

В результате обстрелов российских войск в Волчанской громаде Чугуевского района во вторник, 14 мая, погибли двое местных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что из-за обстрелов в Волчанске погибла 80-летняя женщина, загорелся частный дом.

В селе Гатище в результате осколочного ранения погиб 83-летний мужчина.

«Оккупанты продолжают применять против гражданского населения все виды вооружения», — отметил руководитель ОВА.

Ранее сообщалось, что спасатели и полицейские эвакуировали из приграничных населенных пунктов Харьковской области более 7 500 жителей.