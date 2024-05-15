«ДНР» заявила про обстріл лікарні в Донецьку

В угрупуванні «ДНР» заявили про обстріл онкологічного центру в окупованому Донецьку вдень 15 травня.



За повідомленням центру, обстріл стався о 12.30. Стверджується, що випущено два реактивні снаряди HIMARS. У Будьонівському районі міста нібито пошкоджено будинки онкологічного центру ім. професора Г. В. Бондаря та центральної міської клінічної лікарні.



При цьому місцева та російська преса показали кадри з наслідками обстрілу обмежено. Наприклад, на відео російського видання «РИА Новости» видно велику вирву та розбиті вікна приватного будинку.

Про постраждалих не повідомляється.