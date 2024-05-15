Обстрел Николаева: Количество пострадавших от российской ракетной атаки возросло

В результате российской ракетной атаки по Николаеву пострадали люди. Фото: ГСЧС

Количество пострадавших в Николаеве вследствие утренних ракетных ударов российских оккупантов возросло до шести человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Агрессор нанес удар по Николаеву. Предварительно, известно уже о 6 пострадавших», — говорится в сообщении ГСЧС в среду.

Сообщается, что пожар, возникший после ракетного удара, уже ликвидирован. «Горела территория СТО в одном из районов города, в частности, здание и припаркованные рядом автомобили, на площади 400 квадратных метров», — указано в сообщении ГСЧС.

Напомним, в Николаеве утром 15 мая было зафиксировано два «прилета» после объявления об угрозе применения РФ баллистического оружия.