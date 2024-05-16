Спроба армії РФ вклинитися углиб міської забудови Вовчанська зірвана — Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що план окупаційної армії РФ вклинитися углиб міської забудови Вовчанська і там закріпитись — зірвано. Про це йдеться у звіті Генштабу.



«З початку наступальних дій ворога 10.05.2024 р. на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями змусили значно знизити активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитися углиб міської забудови Вовчанська і там закріпитись – зірвані», — зазначили у генеральному штабі.



З початку поточної доби підрозділи ЗСУ продовжують виконання бойових завдань у межах міської забудови Вовчанська у північній частині міста, тримають росіян під вогневим контролем, ситуація контрольована.



Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони України вдалося частково стабілізувати ситуацію у прикордонних із РФ районах Харківської області.



Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам готувати новий наступ на Харківську область.