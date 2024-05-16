Армия РФ применила против мирного населения Донецкой области авиабомбы «КАБ-250», ракеты и минометы

Армия РФ атаковала Донецкую область с помощью ракет, минометов и авиабомб. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки Россия совершила 2 206 обстрелов Донецкой области, применив против мирного населения авиабомбы «КАБ-250», ракеты и минометы. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.



Попадания зафиксированы в шести населенных пунктах: городах Лиман, Часов Яр, поселке Великая Новосёлка, селах Желтое, Карловка, Катериновка.







«В результате вражеского обстрела в Карловке погибли два человека, поврежден частный дом. На Великую Новосёлку РФ сбросила две бомбы КАБ-250, разрушив многоквартирный дом. Под огнем находился Лиман – повреждены 9 частных домов, автомобили. В селе Катериновка в результате обстрела пострадали три дома», — говорится в отчете полиции Донецкой области.

Уничтоженный в Лимане автомобиль. Фото: Нацполиция

Отмечается, что с помощью полиции эвакуированы еще 342 человека, из них 20 детей. С начала обязательной эвакуации – 163 048 человек, среди них 19 241 – дети, 6 714 – люди с инвалидностью.



Ранее российская армия обстреляла 40 домов и 3 многоэтажки в Донецкой области. Также она нанесла авиаудары по Часов Яру и Воздвиженке.