Армія РФ застосувала проти мирного населення Донецької області авіабомби КАБ-250, ракети та міномети

Армія РФ атакувала Донецьку область за допомогою ракет, мінометів та авіабомб. Фото: Нацполіція

Минулої доби Росія здійснила 2 206 обстрілів Донецької області, застосувавши проти мирного населення авіабомби КАБ-250, ракети та міномети. Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області.



Влучання зафіксовані в шести населених пунктах: містах Лиман, Часів Яр, селищі Велика Новосілка, селах Жовте, Карлівка, Катеринівка.







«Внаслідок ворожого обстрілу в Карлівці загинули двоє людей, пошкоджено приватний будинок. На Велику Новосілку РФ скинула дві бомби КАБ-250, зазнав руйнувань багатоквартирний будинок. Під вогнем перебував і Лиман: пошкоджено 9 приватних будинків, автомобілі. У селі Катеринівка внаслідок обстрілу постраждали три оселі»,– йдеться у звіті поліції Донецької області.

Знищений у Лимані автомобіль. Фото: Нацполіція

Зазначається, що за допомогою поліції евакуйовано ще 342 людини, з них 20 дітей. З початку обов'язкової евакуації – 163 048 мирних жителів, у тому числі 19 241 дитина, 6 714 – люди з інвалідністю.



Раніше російська армія обстріляла 40 будинків та 3 багатоповерхівки на Донеччині. А також завдала авіаударів по Часовому Яру та Воздвиженці.