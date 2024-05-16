США мають намір передати Україні додатковий ЗРК Patriot

Американський зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: Wikipedia

Сполучені Штати мають намір передати Україні додатковий ЗРК Patriot для підтримки й посилення протиповітряної оборони. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Зазначается, що адміністрація Джо Байдена працює над тим, щоб надіслати до України додаткову батарею (fire unit). Виданню стало відомо про це від людей, обізнаних на процесі. Мета постачання — допомогти європейським союзникам задовольнити український запит на більшу кількість озброєння для відбиття російських ракетних ударів.

За словами анонімних джерел, США прагнуть передати ЗСУ повноцінну батарею разом із радарами. Також європейські країни прагнуть надати Києву додаткові системи ППО із власних запасів.

Під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва Президент України Володимир Зеленський заявив: щоб прикрити Харків від російських атак, потрібні 2 батареї Patriot. Вартість однієї батареї оцінюють у 1 млрд доларів.

Раніше Київ попросив союзників надати щойнаменше сім систем Patriot, але наразі Німеччина відповіла на це прохання. За словами джерел, Румунія та Італія розглядають можливість постачання Україні американських ЗРК.

«Окрім Patriot, ми також шукаємо інші системи, тому що ми вважаємо, що є ряд союзників, які мають можливості, якими вони могли б поділитися, та способи, якими Сполучені Штати могли б допомогти їм у їхніх потребах протиповітряної оборони як поповнення»,— сказав Салліван.

Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, надані Іспанією та іншими західними союзниками. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час візиту до казарм, де проходять підготовку українські солдати.