«ДНР» заявила о первом применении ВСУ бомбы GLSDB: ее могла сбить российская РЭБ

Группировка «ДНР» утверждает, что ВСУ впервые нанесли удар по оккупированной Россией территории Донецкой области бомбой малого диаметра наземного базирования (GLSDB).



«СЦКК ДНР» заявило, что обстрел произошел сегодня в Червоногвардейском районе Макеевки. Пострадавших нет. Бомба упала во дворе жилого дома, образовав большую воронку.

Представитель «СЦКК ДНР» показал, по его словам, фрагмент от модуля планирования, фрагмент от маршевого двигателя и стабилизатор заднего модуля планирования. На первых двух есть маркировки.

В частности, на объекте, который заявлен «СЦКК ДНР» как фрагмент от маршевого двигателя, есть наклейка с текстом: «WOODWARD Revision T»; «(S)SERIAL# 047420»; «(1P)MFR PART NO# 41013490-108»; «(20)MFR’D DATE 20/10/05»; (170) MFR CAGE 81873».

Американская компания Woodward активно сотрудничает с оборонным сектором США, предлагая системы и компоненты, в частности для аэрокосмической промышленности и ракетных систем. Ее продукция применяется в различных ракетах и управляемых бомбах.

Украина получила от США новейшие бомбы наземного базирования GLSDB зимой 2024 года. Их запуск осуществляется из установок М142 Himars и М-270.



Российская сторона заявляла, что ВСУ нанесла удар бомбой GLSDB по оккупированной Кременной Луганской области 13 февраля. В подтверждение были показаны обломки боеприпаса.



Вместе с тем в конце апреля замминистра обороны США Билл Лаплант на Глобальном форуме по безопасности признался, что оружие, предназначенное для запуска с воздуха и переделанное для наземного применения, показало себя неэффективным из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и ВСУ по большей части отказались от его применения. Военные обозреватели полагают, что Лаплант имел в виду поставленные Украине снаряды GLSDB.



Исходя из этой информации «Новости Донбасса» предполагают, что причиной падения бомбы GLSDB на территорию частного домовладения в Макеевке стало воздействие на нее РЭБ войск РФ. Изначально же высокоточный боеприпас был нацелен на военную цель российских сил.