Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«ДНР» заявила про перше застосування ЗСУ бомби GLSDB: її могла збити російська РЕБ

16 травня 2024, 19:20

«ДНР» заявила про перше застосування ЗСУ бомби GLSDB: її могла збити російська РЕБ

«ДНР» заявила про перше застосування ЗСУ бомби GLSDB: її могла збити російська РЕБ

Угруповання «ДНР» стверджує, що ЗСУ вперше завдали удару по окупованій Росією території Донецької області бомбою малого діаметра наземного базування (GLSDB).

«СЦКК ДНР» заявило, що обстріл стався сьогодні у Червоногвардійському районі Макіївки. Постраждалих немає. Бомба впала у дворі житлового будинку та утворила велику вирву.

Представник «СЦКК ДНР» показав, за його словами, фрагмент від модуля планування, фрагмент від маршового двигуна та стабілізатор заднього модуля планування. На перших двох є маркування.

Зокрема, на об'єкті, заявленому «СЦКК ДНР» як фрагмент від маршового двигуна, є наклейка з текстом: «WOODWARD Revision T»; "(S) SERIAL # 047420"; "(1P) MFR PART NO # 41013490-108"; "(20) MFR'D DATE 20/10/05"; (170) MFR CAGE 81873».

Американська компанія Woodward активно співпрацює з оборонним сектором США, пропонуючи системи та компоненти, зокрема для аерокосмічної промисловості та ракетних систем. Її продукція застосовується у різних ракетах та керованих бомбах.

Україна отримала від США новітні бомби наземного базування GLSDB взимку 2024 року. Їх запуск здійснюється з установок М142 Himars та М-270.

Російська сторона заявляла, що ЗСУ завдала удару бомбою GLSDB по окупованій Кремінній Луганській області 13 лютого. На підтвердження показала уламки боєприпасу.

Наприкінці квітня заступник міністра оборони США Білл Лаплант на Глобальному безпековому форумі зізнався, що зброя, призначена для запуску з повітря і перероблена для наземного застосування, показала себе неефективною через російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), і ЗСУ переважно відмовилися від її застосування. Військові оглядачі вважають, що Лаплант мав на увазі поставлені Україні снаряди GLSDB.

З урахуванням цієї інформації, «Новини Донбасу» припускають, що причиною падіння бомби GLSDB на територію приватного домоволодіння в Макіївці став вплив на неї РЕБ військ РФ. Спочатку високоточний боєприпас був націлений на військову мету російських сил.

ТЕГИ

Місця
Макіївка
Інше
наслідки обстрілу
Інше
GLSDB

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:19
Головне за день: Наслідки атаки на «Бельбек». Ще один бюст Захарченка у Донецьку
19:20
«ДНР» заявила про перше застосування ЗСУ бомби GLSDB: її могла збити російська РЕБ
18:24
У Донецьку під обстріл потрапили люди на зупинці: є жертви – «ДНР»
17:58
Під Красногорівкою Донецької області росіяни застосували одразу три «танки-сараї»
15:09
У Донецьку встановили ще одне погруддя вбитого ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка
13:11
У Маріуполі вранці не було мобільного зв'язку та інтернету
10:28
Ракетний удар по аеродрому «Бельбек» у Севастополі: знищені два літаки МіГ-31, згорів склад ПММ
09:30
Нова ракетна атака в Криму: на аеродромі «Бельбек» згоріла заправна станція
23:32
Головне за день: Підручник про «велич Росії». Обмеження мобільного зв'язку на Луганщині
21:45
Донецькі бойовики з батальйону «МВС ДНР» поскаржилися Путіну: їх не визнають у Росії
19:53
«ДНР» заявила про обстріл лікарні в Донецьку
15:46
Атака на аеродром «Бельбек» у Криму: уражено комплекс ППО, є втрати серед військових РФ
11:50
Підпільники повідомили про втрати росіян в окупованому Джанкої
10:27
У населених пунктах Донецької області за минулу добу через російські обстріли ніхто не постраждав
09:25
Аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі вночі атакували ракетами: виникли пожежі
08:58
«ЛНР» готує пропагандистський «підручник з історії»: школярам розкажуть про «могутність та велич РФ»
23:33
Головне за день: Бої у Вовчанську, удари по Харкову. Блінкен у Києві
21:29
Російські військові масовано вдарили по Харкову: понад двадцять людей постраждали
20:02
Через пожежу на «Азовсталі» частина Маріуполя залишилася без світла
18:58
Волонтерів у Вовчанську Харківської області могли розстріляти російські військові
усі новини
00:19
Головне за день: Наслідки атаки на «Бельбек». Ще один бюст Захарченка у Донецьку
23:48
Наслідки обстрілу аеродрому Бельбек у Криму — що видно із супутника
22:29
Як «Азов» штурмував російські позиції в лісах Кремінної — відео
21:35
ЗМІ: Українські дрони атакували військовий завод у Росії минулої ночі
20:34
У районі Вовчанська у Сил оборони з'явилося більше впевненості, але загрози РФ залишаються — Зеленський
19:36
Президент ветував закон про зв'язки українців із жителями окупованих територій
19:20
«ДНР» заявила про перше застосування ЗСУ бомби GLSDB: її могла збити російська РЕБ
18:24
У Донецьку під обстріл потрапили люди на зупинці: є жертви – «ДНР»
17:58
Під Красногорівкою Донецької області росіяни застосували одразу три «танки-сараї»
17:27
Армія РФ посилено атакує українські позиції на кількох напрямках
16:54
Росіяни обстріляли село біля Вовчанська Харківської області: постраждали начальник МВА та ще 4 людини
16:53
Передав активи окупаційній адміністрації «ЛНР»: суд оголосив вирок керівнику автодорожнього підприємства
16:24
У Донецькій області сьогодні і завтра відключатимуть світло
15:39
США мають намір передати Україні додатковий ЗРК Patriot
15:09
У Донецьку встановили ще одне погруддя вбитого ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка
14:05
Внаслідок авіаудару РФ по селу на Херсонщині одна людина загинула, четверо поранені
13:26
Росіяни з РСЗВ «Смерч» вдарили по Михайлівці на Донеччині: поранені шестеро людей
13:20
Люди відмовляються евакуюватися з Часового Яру, дехто навіть повертається
13:11
У Маріуполі вранці не було мобільного зв'язку та інтернету
12:21
Отримав від росіян посаду «керівника» лікарні: СБУ повідомила про підозру ексвикладачеві Луганського медуніверситету
усі новини
ВІДЕО
Одразу три «танки-сараї» задіяли російські війська біля Красногорівки Донецької області. Під Красногорівкою Донецької області росіяни застосували одразу три «танки-сараї»
16 травня, 17:58
Відмова від евакуації з Часового Яру. Фото: Новини Донбасу Люди відмовляються евакуюватися з Часового Яру, дехто навіть повертається
16 травня, 13:20
Зупинений штурм росіян під Андріївкою. Фото: кадр із відео Сили оборони зупинили черговий штурм росіян під Андріївкою
16 травня, 09:55
Пожежа на аеродромі «Бельбек» у Криму. Фото: Astra Нова ракетна атака в Криму: на аеродромі «Бельбек» згоріла заправна станція
16 травня, 09:30
Фото: ФК «Шахтар» «Шахтар» виграв Кубок України, обігравши «Ворсклу»
15 травня, 20:53
Стрілянина у Словаччині: атака на прем'єр-міністра Фіцо. Фото: Telegram У прем'єр-міністра Словаччини Фіцо стріляли
15 травня, 16:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір