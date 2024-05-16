«ДНР» заявила про перше застосування ЗСУ бомби GLSDB: її могла збити російська РЕБ

Угруповання «ДНР» стверджує, що ЗСУ вперше завдали удару по окупованій Росією території Донецької області бомбою малого діаметра наземного базування (GLSDB).



«СЦКК ДНР» заявило, що обстріл стався сьогодні у Червоногвардійському районі Макіївки. Постраждалих немає. Бомба впала у дворі житлового будинку та утворила велику вирву.

Представник «СЦКК ДНР» показав, за його словами, фрагмент від модуля планування, фрагмент від маршового двигуна та стабілізатор заднього модуля планування. На перших двох є маркування.

Зокрема, на об'єкті, заявленому «СЦКК ДНР» як фрагмент від маршового двигуна, є наклейка з текстом: «WOODWARD Revision T»; "(S) SERIAL # 047420"; "(1P) MFR PART NO # 41013490-108"; "(20) MFR'D DATE 20/10/05"; (170) MFR CAGE 81873».

Американська компанія Woodward активно співпрацює з оборонним сектором США, пропонуючи системи та компоненти, зокрема для аерокосмічної промисловості та ракетних систем. Її продукція застосовується у різних ракетах та керованих бомбах.

Україна отримала від США новітні бомби наземного базування GLSDB взимку 2024 року. Їх запуск здійснюється з установок М142 Himars та М-270.



Російська сторона заявляла, що ЗСУ завдала удару бомбою GLSDB по окупованій Кремінній Луганській області 13 лютого. На підтвердження показала уламки боєприпасу.



Наприкінці квітня заступник міністра оборони США Білл Лаплант на Глобальному безпековому форумі зізнався, що зброя, призначена для запуску з повітря і перероблена для наземного застосування, показала себе неефективною через російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), і ЗСУ переважно відмовилися від її застосування. Військові оглядачі вважають, що Лаплант мав на увазі поставлені Україні снаряди GLSDB.



З урахуванням цієї інформації, «Новини Донбасу» припускають, що причиною падіння бомби GLSDB на територію приватного домоволодіння в Макіївці став вплив на неї РЕБ військ РФ. Спочатку високоточний боєприпас був націлений на військову мету російських сил.