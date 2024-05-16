Президент ветировал закон о связях украинцев с жителями оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон о праве работодателя увольнения своего работника, если тот не предоставит данные о связях з физическими лицами, которые находятся в РФ и в оккупации.



На сайте Верховной Рады указано, что президент предоставил предложения к законопроекту № 7731, которые направлены на рассмотрение в профильный комитет.



Зеленский предлагает Раде исключить норму о праве увольнять сотрудников, которые не проинформировали о связях с лицами, находящихся на территории страны-агрессора или в оккупации.



Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада установила дополнительные основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.



Коалиция украинских общественных организаций выступила с критикой данного законопроекта. Они обратились к президенту Украины с требованием применить право вето. По мнению правозащитников, положения данного закона создают основания для притеснений и стигматизации людей, которые имеют родственников и друзей среди жителей временно оккупированных территорий, ведь оккупировано 20% страны.

