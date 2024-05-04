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Правозащитники раскритиковали закон о связях с жителями оккупированных территорий ►

04 мая 2024, 12:40

Правозащитники раскритиковали закон о связях с жителями оккупированных территорий ►

Правозащитники раскритиковали закон о связях с жителями оккупированных территорий

За неуведомление о наличии родственников и близких на временно оккупированной территории могут уволить с работы. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада. Он вносит изменения в Кодекс законов о труде Украины. 

Работодатель имеет право расторгнуть договор с работником в случае, если тот не сообщил о своих связях с гражданами, которые находятся на оккупированной территории. В первую очередь это касается людей, которые работают на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и объектах критической инфраструктуры. Для других предприятий пока это является лишь рекомендацией. 

Коалиция украинских общественных организаций выступила с критикой данного законопроекта. Они обратились к президенту Украины с требованием применить право вето. По мнению правозащитников, положения данного закона создают основания для притеснений и стигматизации людей, которые имеют родственников и друзей среди жителей временно оккупированных территорий, ведь оккупировано 20% страны. 

«Там речь идет, во-первых, не только о людях, которые находятся на оккупированных территориях, но и которые, в том числе зарегистрированы на оккупированных территориях. И речь в целом о связях. То есть это не только о родственниках, а о неопределенной категории лиц. Или это родственные семейные связи, или это друзья, знакомые, или это вообще случайные люди, с которыми свободно люди переписываются в интернете. И они находятся при этом или зарегистрированы на оккупированной территории. Такого понимания этот закон не дает. И соответственно, это открывает путь для широкой трактовки этой нормы», — говорит аналитик Центра прав человека ZMINA Онисия Синюк. 

Отсутствие четких формулировок может стать поводом для манипуляций, считают правозащитники.

«Что самое опасное в этом законе? То, что у людей, которые имеют прописку, регистрацию на временно оккупированных территориях, ставим в положение не друзей и не союзников, тех, кто живет рядом с нами. Если это переселенцы — это люди, о связях с которыми надо сообщать? То есть мы говорим людям, которые выехали или которые проживают на оккупированных территориях, что о них надо сообщать, потому что они потенциально опасны», — рассказала главный директор-координатор «Донбасс СОС» Виолетта Артемчук. 

Кроме этого, это несет определенную стигматизацию в отношении жителей оккупированных территорий. Что противоречит политике реинтеграции граждан, оказавшихся на неподконтрольной территории. Ведь проживание и регистрация на оккупированной территории не является правонарушением. 

«Когда мы говорим о возвращении этих территорий, мы говорим в первую очередь о возвращении людей. А вот это позиционирование создает впечатление, что мы говорим об этих людях как об угрозе национальной безопасности и нашей инфраструктуре, объектам критической инфраструктуры, потому что о связях с ними нужно работодателя уведомлять. Есть большая разница между лицами, которые совершают преступления против основ национальной безопасности, определенную деятельность, государственную измену и так далее, и просто нашими гражданами, которые остались или зарегистрированы на оккупированной территории», — пояснила аналитик Центра прав человека ZMINA Онисия Синюк. 

Кроме этого, формулировки в данном законе стигматизируют переселенцев, которые живут на подконтрольной Украине территории и имеют родственные связи с теми гражданами, которые остались в оккупации. В случае угрозы для критического предприятия будут ли эти люди под подозрением в первую очередь? Четких ответов на этот вопрос закон не дает. 

«Конечно, этого всего нет в законе, но вот именно в этом моменте это вызывает такое восприятие, что связи на оккупированных территориях — это какая-то причина для большего подозрения об угрозе национальной безопасности. Они действительно могут в результате приводить к более придирчивому отношению и к дополнительным подозрениям, которые, по сути, не имеют под собой никакого объективного обоснования», — рассказала Синюк. 

В законе нет понятного механизма относительно того, каким образом будут собирать данные о родственниках на оккупированной территории и как они будут использоваться. 

«Закон не четкий. Здесь может быть трактовка — надо сообщить, кто есть, все о них. Кто собирает личные данные людей, которые там остались и куда их передают — нет этого в законе. И есть, скажем так, неприятное ощущение и пугает, потому что не определено, что будет дальше», — говорит Артемчук. 

Закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. В Украине более 3 миллионов человек, которые стали переселенцами после полномасштабного вторжения России, какое количество из них работает на стратегических предприятиях и имеет связи с жителями оккупированных территорий — неизвестно.  

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Переселенцы жители Донецкой области

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