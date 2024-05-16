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Президент ветував закон про зв'язки українців із жителями окупованих територій

16 травня 2024, 19:36

Президент ветував закон про зв'язки українців із жителями окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про право роботодавця звільнення свого працівника, якщо той не надасть інформації про зв'язки з фізичними особами, які перебувають у РФ та в окупації.

На сайті Верховної Ради зазначено, що Президент надав пропозиції до законопроєкту № 7731, які спрямовані на розгляд до профільного комітету.

Зеленський пропонує Раді виключити норму про право звільняти працівників, які не поінформували про зв'язки з особами, які перебувають на території країни-агресорки чи в окупації.

Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада встановила додаткові підстави щодо розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Коаліція українських громадських організацій виступила з критикою цього законопроєкту. Вона звернулася до Президента України із вимогою застосувати право вето. На думку правозахисників, положення цього закону створюють підстави для утисків та стигматизації людей, які мають родичів та друзів серед жителів тимчасово окупованих територій, адже окуповано 20% країни.

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