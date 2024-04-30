Почти 300 тысячам переселенцев перестали выплачивать пенсии

В Украине почти 300 тысяч внутренне перемещенных лиц первой волны не прошли идентификацию. Им прекратили выплату пенсий. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины в ответ на запрос «Новостей Донбасса».

«Численность пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, прошли физическую идентификацию и получают пенсионные выплаты, составляет 228,4 тыс. человек. Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тыс. человек», — говорится в ответе Пенсионного фонда.

Напомним, для идентификации ВПЛ могли лично обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда или в «Ощадбанк». Еще один вариант — авторизация в личном электронном кабинете на портале ПФУ с помощью «Дия. Подпись».

Следующий — идентификация с помощью видеоконференцсвязи. А те переселенцы, которые выехали за границу, могли обратиться в консульское учреждение, которое должно было выдать документ, что физическое лицо-получатель пенсии является живым. Затем этот документ нужно было отправить заказным почтовым отправлением в территориальный орган ПФУ.

При этом, каков механизм возобновления пенсионных выплат, в ПФУ не ответили. Как отмечают эксперты из организаций, занимающихся проблемами переселенцев, это можно сделать только при личном обращении.

«Здесь до сих пор действует норма, что они должны обратиться после того, как им приостановили пенсию. Они должны обратиться исключительно лично с заявлением на возвращение, возобновление пенсии. И здесь возникает вопрос, когда эти люди смогут обратиться и в каком порядке им будут выплачивать пенсию, которую, собственно, задолжали», — комментирует глава правления ОО «Общественный холдинг «Группа впливу» Татьяна Дурнева.

Проблема в том, что люди, которые находятся в оккупации, физически не смогут обратиться ни к каким органам на подконтрольных Украине территориях, потому что выехать из захваченных регионов практически невозможно. Но, по словам Татьяны Дурневой, отменять идентификацию не планируют.

Более того, впоследствии эта процедура будет введена для всех пенсионеров, в том числе второй волны — тех, кто зарегистрировался после 24 февраля 2022 года.