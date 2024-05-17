БПЛА масовано атакували Новоросійськ, Туапсе та Севастополь: під ударами були порт Чорноморського флоту РФ та НПЗ

Атака по НПЗ у Туапсе. Кадр із відео

Вночі та вранці 17 травня атаковані порт та нафтобаза в російському місті Новоросійськ. Про це повідомили у Telegram-каналі ASTRA з посиланням на місцевих жителів.

У Новоросійську містяни чули кілька серій вибухів. Внаслідок атаки порт був знеструмлений, звідти здіймався дим. У місті лунали сирени швидких та пожежних машин.

Загалом місцеві жителі нарахували 33 дрони та 35 вибухів.

Після численних вибухів та атаки БПЛА повністю перекривали рух Магістральною вулицею Новоросійська.

Заступник голови Новоросійська Олександр Яменсков заявив про відключення електрики у кількох районах міста та попередив жителів: «з дому ніхто не виходить – ні до школи, ні на роботу». Також Яменсков повідомив про припинення роботи громадського транспорту у Новоросійську.

Варто зазначити, що саме в порту Новоросійська Росія ховає свій Чорноморський флот.

Пізніше в Telegram-каналі ASTRA повідомили про вибухи та атаку на нафтопереробний завод у місті Туапсе РФ.

Внаслідок атаки на НПЗ виникла пожежа.

У Telegram-каналі KARYMAT стверджують, що завод атакований українськими безпілотниками «Лютий».

В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили атаку БПЛА та пожежу на нафтопереробному заводі у Туапсе.

Також місцеві жителі повідомляли про проблеми зі зв'язком після атаки на місто.

У Telegram-каналі «Кримський вітер» повідомили, що вночі вибухи лунали й в окупованому Севастополі.

Внаслідок атаки безпілотників у Севастополі та Балаклаві зникло світло.

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив атаку дронів та часткове відключення світла у місті, а також заявив про пошкодження підстанції «Севастополь».

«Поки тривають відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатньо енергії. Відповідно будуть точкові відключення світла»,– сказав Развожаєв.

У місті скасували заняття в усіх школах, закладах середньої професійної освіти та дитячих садках.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що загалом анексований Крим, Краснодарський край, Курська і Бєлгородська області РФ нібито атаковали 102 безпілотники.

Нагадаємо, що в результаті ракетних ударів по аеродрому «Бельбек» в окупованому Севастополі в ніч проти 15 травня вражено ЗРК С-400, два літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів.