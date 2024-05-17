Росіяни обстріляли Харків: є загиблі та поранені

Російські окупанти сьогодні обстріляли Харків. У місті зафіксовано кілька «прильотів» і щонайменше 2 особи загинули та 13 постраждали. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«За попередніми даними, окупанти завдали двох ударів КАБами, у тому числі по Холодногірському району Харкова», — заявив голова ОВА.
За даними Ігоря Терехова, поки що відомо, що дві людини загинули.
«Вже двоє загиблих», — написав Терехов у Telegram.
Синєгубов повідомив, що станом на зараз кількість поранених зросла до тринадцяти осіб.
Раніше повідомлялося, що глава Кремля Володимир Путін заявив, що планів взяття Харкова у російської армії на сьогоднішній день немає.
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