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Росіяни обстріляли Харків: є загиблі та поранені

17 травня 2024, 16:50

Росіяни обстріляли Харків: є загиблі та поранені

Російські окупанти сьогодні обстріляли Харків. У місті зафіксовано кілька «прильотів» і щонайменше 2 особи загинули та 13 постраждали. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«За попередніми даними, окупанти завдали двох ударів КАБами, у тому числі по Холодногірському району Харкова», — заявив голова ОВА.

За даними Ігоря Терехова, поки що відомо, що дві людини загинули.

«Вже двоє загиблих», — написав Терехов у Telegram.

Синєгубов повідомив, що станом на зараз кількість поранених зросла до тринадцяти  осіб. 

Раніше повідомлялося, що глава Кремля Володимир Путін заявив, що планів взяття Харкова у російської армії на сьогоднішній день немає.

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