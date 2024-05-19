Маленький прогресс есть: глава Часов Яра рассказал, как людей уговаривают эвакуироваться из опасного города

Во фронтовом городе Часов Яр Донецкой области остаются жить около 700 человек.



Как сообщил глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, большинство из этих людей — пожилого возраста и они отказываются покидать город. Тем временем, Часов Яр находится под постоянными обстрелами российской оккупационной армии.



Чаус отметил, что все же, постепенно люди соглашаются на эвакуацию.



«На данный момент мы можем сказать, что все те, кто остался, отказываются от эвакуации. Но по одному-два человека мы вывозим», — сказал Чаус в интервью «Новостям Донбасса».



Он подчеркнул, что эти люди «не просто приросли корнями к своей земле, они реально строили своими руками свои дома».



«Они у себя дома. Им очень тяжело переступить через то, что они теряют все. Хотя, если смотреть на ситуацию в городе, то мы фактически уже потеряли», — сказал Чаус.



Чиновник добавил, что всех детей из Часового Яра смогли эвакуировать. Однако может быть так, как было в Авдеевке до оккупации — люди, которые не хотят выезжать, просто прячут своих детей от правоохранителей и чиновников, которые согласно закону обязаны эвакуировать их.



Сейчас главная программа эвакуации — государственная. Сначала людей вывозят в шелтеры, где они имеют возможность прийти в себя и вспомнить, каково это — жить с электричеством и водоснабжением.



Тем временем чиновники с волонтерами рассматривают варианты, куда людям ехать дальше — к родственникам или в принимающие громады на территории Украины.