Маленький прогрес є: голова Часового Яру розповів, як людей умовляють евакуюватися з небезпечного міста

У фронтовому місті Часів Яр Донецької області залишаються жити близько 700 людей.



Як повідомив голова Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, переважно це похилого віку, і вони відмовляються залишати місто. Але Часів Яр перебуває під постійними обстрілами російської окупаційної армії.



Чаус зазначив, що все-таки поступово люди погоджуються на евакуацію.



«Наразі ми можемо сказати, що всі ті, хто залишився, відмовляються від евакуації. Але одну-дві людини ми вивозимо», — сказав Чаус в інтерв'ю «Новинам Донбасу».



Він наголосив, що ці люди «не просто приросли до своєї землі, вони реально будували своїми руками власні будинки».



«Вони у себе вдома. Їм дуже важко переступити через те, що все втрачають. Хоча якщо дивитися на ситуацію в місті, то ми фактично вже втратили», — сказав Чаус.



Голова Часовоярської МВА додав, що всіх дітей із міста змогли евакуювати. Однак може бути так, як було в Авдіївці до окупації — люди, які не хочуть виїжджати, просто переховують своїх дітей від правоохоронців та чиновників, які за законом зобов'язані евакуювати їх.



Нині головна програма евакуації — державна. Спочатку людей вивозять до шелтерів, де вони мають змогу оговтатися і згадати, як це — жити з електрикою та водопостачанням.



Тим часом чиновники з волонтерами розглядають варіанти, куди людям їхати далі — до родичів чи до громад, що приймають, на території України.