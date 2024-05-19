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Маленький прогрес є: голова Часового Яру розповів, як людей умовляють евакуюватися з небезпечного міста

19 травня 2024, 16:05

Маленький прогрес є: голова Часового Яру розповів, як людей умовляють евакуюватися з небезпечного міста

Маленький прогрес є: голова Часового Яру розповів, як людей умовляють евакуюватися з небезпечного міста

У фронтовому місті Часів Яр Донецької області залишаються жити близько 700 людей.

 Як повідомив голова Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, переважно це похилого віку, і вони відмовляються залишати місто. Але Часів Яр перебуває під постійними обстрілами російської окупаційної армії.

 Чаус зазначив, що все-таки поступово люди погоджуються на евакуацію.

 «Наразі ми можемо сказати, що всі ті, хто залишився, відмовляються від евакуації. Але одну-дві людини ми вивозимо», — сказав Чаус в інтерв'ю «Новинам Донбасу».

 Він наголосив, що ці люди «не просто приросли до своєї землі, вони реально будували своїми руками власні будинки».

 «Вони у себе вдома. Їм дуже важко переступити через те, що все втрачають. Хоча якщо дивитися на ситуацію в місті, то ми фактично вже втратили», — сказав Чаус.

Голова Часовоярської МВА додав, що всіх дітей із міста змогли евакуювати. Однак може бути так, як було в Авдіївці до окупації — люди, які не хочуть виїжджати, просто переховують своїх дітей від правоохоронців та чиновників, які за законом зобов'язані евакуювати їх.

Нині головна програма евакуації — державна. Спочатку людей вивозять до шелтерів, де вони мають змогу оговтатися і згадати, як це — жити з електрикою та водопостачанням.

Тим часом чиновники з волонтерами розглядають варіанти, куди людям їхати далі — до родичів чи до громад, що приймають, на території України. 

ТЕГИ

Люди
Сергій Чаус
Місця
Часів Яр

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