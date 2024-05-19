«Наші комунальники хоронять людей, самотужки роблячи гроби». Інтерв’ю з головою Часового Яру

Начальник МВА Часів Яру Сергій Чаус. Фото: Новини Донбасу

У лютому 2024 року, тоді ще командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини та підрозділи, що тримають оборону на Бахмутському напрямку.



Він обговорив з командирами підрозділів ймовірну тактику та варіанти подальшого розвитку бойових дій, спланувавши сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.



Пізніше, у звіті Інституту вивчення війни за 24 березня цього року, аналітики попередили, що найближчими місяцями Збройні сили Російської Федерації навряд чи зможуть оточити або захопити Часів Яр у Донецькій області.



Однак варто відзначити, що від Бахмута до Часовогу Яру менше 10 км і Краматорський напрямок залишається одним із основних орієнтирів для просування російських військ. Отже, окупація Часового Яру є пріоритетом армії РФ.



Це Сергій Чаус, начальник Часовоярської міської військової адміністрації. Поки що його рідне місто під регулярними обстрілами. Але, незважаючи на це, частину інтерв’ю «Новинам Донбасу» все ж таки вдалося записати у Часовому Яру.







Пересуваючись швидко, щоб не потрапити під вогонь окупантів, з ним ми вирушили в одну з регулярних поїздок для доставки гуманітарної допомоги, і щоб дізнатися, чи не надумав хтось із семисот останніх жителів евакуюватися з палаючого міста.



За словами голови Часового Яру, заїжджати до міста не складно, але небезпечно. Бо не розумієш, у який момент, коли й куди прилетить.



Сергій Чаус попередив, що в населеному пункті постійно спостерігається робота російських FPV-дронів, які полюють на автомобілі, не розрізняючи якого вони кольору. Якщо авто їде — це їхня мета.

Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

— У яких районах міста ситуація найскладніша?



— Важко сказати, в яких районах найважча ситуація, тому що фактично територія громади під постійними обстрілами, і кожен куточок нашої громади потерпає від обстрілів. Але де реально повне пекло — це мікрорайон Східний, ми його називаємо «Каналом», Новий та Жовтневий. Бойова активність занадто висока. Кожного дня в місті в принципі тиші немає. В місті постійно щось прилітає, ми чуємо вибухи, ми чуємо дзижчання дронів, тому в місті реально небезпечно. В деяких мікрорайонах, я відверто кажу: там пекло! Це наш міський ринок був. Розвалений. А ось тут у нас зліва магазинчик, він і досі працює. Весь багатоповерховий фонд стовідсотково отримав ураження. Як мінімум це пошкоджено дах, вилетіли вікна. Ви бачили, що у багатоповерховому фонді не залишилось на жаль жодного цілого будинку, хоча б більш-менш цілого. Багато будинків отримали критичні ушкодження, і на жаль на зараз ми навіть не можемо зробити нормальне обстеження. Тому що ситуацію самі бачите. Приватний сектор також близько 80%.

Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

— Скільки людей залишається у місті, чи є у них вода, їжа та ліки?



— На цей час у нас в громаді 671 людина. І базові потреби людей, які залишились в місті всі закриті. Гуманітарна допомога надається. Сьогодні ми її вже довозимо, з водою працюємо далі, свердловина працює, де можна приходити набирати воду. Ми забезпечили насос, генератор туди. По годинах він працює. Люди мають можливість прийти, набрати води.



— Вам важко на власні очі бачити, як руйнується ваше рідне місто?



— Сприйняття того що відбувається: я не розумію. Я не розумію ту сторону, яка до нас прийшла з війною. Я не розумію людей, які підтримують це. Відверто не розумію, як можна підтримувати те, що руйнують ваші будинки, фактично позбавляють нормального життя. Боляче дивитися, коли руйнують твоє місто. Коли все життя ти працював з містом, в школі працюючи, чи в міській раді, коли ти розумієш, що кожен твій крок, він допомагає людям, він робить щось добре, гарне. І потім, коли ти своїми очима бачиш, як нищиться школа, як нищиться дитячі садочки, як нищиться ті будинки, в яких жили мої друзі, родичі. Відверто, я для себе вже розумію, що таке відчуття злості, іноді навіть ненависті. Хоча це й складно, але відверто я розумію тепер це відчуття, хоча до 2022 року вони були мені не властиві.

Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

— До початку повномасштабного вторгнення в Часів Ярі проживало близько 13 тисяч жителів. Всіх дітей з міста евакуювали ще влітку 2023 го. Наразі тут залишається 671 людина. Яка кількість людей категорично відмовляються від евакуації та які називають причини?



— На данний момент ми можемо сказати, що всі ті, хто залишився відмовляються від евакуації. Але одночасно з цим потихеньку робота має свої плоди. І людей, одного — двох ми вивозимо і надаємо допомогу в евакуації. Давайте відверто, у нас залишились основна маса — це люди похилого віку, відповідно, люди, які не просто приросли коренями до своєї землі, вони реально будували своїми руками свої будинки. Вони в себе вдома. Їм дуже важко переступити через те, що вони втрачають все. Хоча, якщо дивитися на ситуацію в місті, на ті ураження, які вже отримала наша громада, то ми фактично вже втратили. Тому їхні слова для мене важкі. І саме тому ми продовжуємо заклики. Тому ми далі працюємо щодо евакуації місцевих мешканців з міста. Ще минулого року у нас був тільки один такий варіант мікрорайон Східний, як ми називаємо «Канал». Там хлопець отримав поранення несумісні з життям. І знайомі поховали його прямо біля п’ятиповерхівки, поруч з якою він жив. На цей момент намагаємося максимально цього не допускати, поки є можливість, наші комунальники займаються захороненням, самотужки роблячи гроби. Якщо це невідомі, іноді хоронимо і в мішках. Це спеціальні мішки. Ми їх закуповували свого часу. Потім допомагали волонтери й військові.

Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

— Як зараз відбувається евакуація? Чи є ще можливість крім влади та військових у волонтерів заїхати в Часів Яр для евакуації? Що відбувається потім, коли люди виїхали з громади? Ви відстежуєте куди їдуть часівярівці?



— Евакуація взагалі доволі не простий процес. По-перше, треба переконати людей, щоб вони виїхали. По-друге, підібрати людям зручний маршрут. Тому що багато не погоджуються, коли не розуміють, як вони та де вони будуть перебувати. Співпрацюємо з певними волонтерами. Чому скажемо тільки з певними волонтерами, тільки з тими людьми, які знають саме місто, які за час війни вивчили вулиці й розуміють, куди

Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

можна поїхати, куди ні. І навіть в цьому моменті ми намагаємось робити це спільними зусиллями або супроводжуємо їх, або їдемо разом з ними. Зараз основна програма це державна. Спочатку, як варіант, ми возимо людей до шелтерів, де люди мають можливість прийти до тями, відчути, що таке життя з електрикою, що таке життя з водою, щоб повернутись до нормального, більш-менш, життя. І вже в цьому моменті розглядаємо варіанти. Основна маса людей їде до своїх родичів або знайомих. Відповідно, просто допомагаємо їм налагодити контакт, допомагаємо у подальшому переїзді, щоб люди якомога комфортніше перенесли дорогу. Ну і, звичайно ж, державна програма, яка працює від військових адміністрацій, обласної, районної й міської, звичайно. Всі ці інформаційні блоки є у нас на наших інтернет-ресурсах. Плюс на кожному з пунктів надання гуманітарної допомоги є брошури. Коли надаємо гуманітарну допомогу, такі брошурки кладемо до пакетів або до коробок. Ну, а щодо відстеження подальшої долі, звичайно, відстежуємо. В нас є хаби, які працюють в інтернет форматі. Коли ми не маємо свого приміщення, але є відповідальна особа, яка в певному місті збирає людей. Для цього в нас існують понад десять груп, тому користуємось вайбером в цьому моменті. І там чітко йде інформаційна тема від міської ради, від військової адміністрації.



— Чи зможе, на вашу думку, РФ захопити Часів Яр?



— Звичайно як місцевий мешканець, як керівник громади, я впевнений, що їм цього не вдасться. Відверто, тут краще скажуть військові, наскільки ми змогли створити ті умови, які їм необхідні, і наскільки ми зможемо втриматись. Але я вірю в те, що місто залишиться українським.

— Частина експертів говорить про те, що саме зараз у битві за Часів Яр вирішується доля Донеччини, і якщо його захоплять, то у росіян зростуть шанси все ж таки окупувати всю територію Донецької області. Що ви думаєте з цього приводу?



— На жаль, так, Часів Яр — одна з найвищих точок на Донеччині. І відповідно, якщо, не дай Боже, таке зможе відбутися, то відкривається оперативний простір фактично і на Костянтинівку, і на Дружківку, на Краматорськ зі Слов'янськом. Тому це складно.

Начальник МВА Часів Яру Сергій Чаус. Фото: Новини Донбасу

— Чи є інформація про те скільки жителів Часів Яру загинули та скільки поранені з початку повномасштабної війни?



— Для мене це складна цифра. Звичайно, ця інформація є загиблі й поранені. Її боляче озвучувати, тому що більшість з цих людей я знав особисто. Під сотню загиблих та понад сотні поранених. І поранені бували різного ступеня: як легкі, так і занадто складні поранення, які потім призводили до смерті.



— Що відбувається з інформаційним простором у громаді? Чи є доступ до телебачення, радіо, інтернету? Які джерела інформації вони використовують?



— З інформаційною темою реально складно. Чому? Тому що через те, що немає електрики в місті, всі інші складнощі. Мобільні оператори фактично не покривають громаду своїм зв’язком. Є окремі такі точки, де люди мають можливість хоча б зателефонувати. Фактично основним місцем отримання інформації, основним місцем, де можна отримати новини — це «Пункт незламності», який забезпечений генератором й «Старлінком», де люди можуть прийти й отримати все, що їм необхідно. Плюс працює наше українське радіо. Але відверто скажу, на жаль, працює і радіо з того боку. І зрозуміло, що вони зовсім по іншому інтерпретують ситуацію і зовсім по іншому налаштовують людей.

Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

— На скільки ворожа пропаганда впливає не те, що люди відмовляються виїхати? Можливо там є якісь заклики, щоб люди залишались, чекали Росію?



— Росія вміє промивати мізки, ми це бачимо на їхньому прикладі, на прикладі окупованих територій, де люди незрозуміло для мене поводять себе. Чи впливає це на людей? Я думаю, що впливає. Ми моніторимо також і ворожі ресурси. Але, відверто скажу, не настільки глибоко, але звичайно ми теж слухаємо, дивимось на ці ресурси, на ці групи, на інформаційні ресурси, щоб розуміти, як може скластися ситуація.



— А скільки всього працівників місцевої військової адміністрації досі відвідують місто і мають доступ до міста? Скільки людей працює в евакуації?



— Військова адміністрація наразі складається з трьох людей. Це три людини, які їздять постійно в місто. Плюс у нас є заступник по міській раді й староста по Калинівському округу. Фактично п'ять осіб, які регулярно у місті, які регулярно надають допомогу і фактично особисто працюють саме тут.

Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

— А чи місцева адміністрація якось допомагає ЗСУ?



— Є моменти коли ми використовуємо міський бюджет для допомоги ЗСУ. Минулого року виділяли кошти для придбання нової автівки для однієї з військових частин, яка зареєстрована у нас в громаді. І відверто, тут роботи багато. Є матеріали, які ми передаємо від наших друзів-волонтерів. Тут може бути все, що завгодно: і турнікети, і медикаменти й ноші, ну реально багато всього.



— Часів Яр ваше рідне місто, і у вас було своє житло. Чи є у вас можливість зараз доїхати в той район і в якому стані це житло?



— На жаль вже немає можливості туди проїхати. Квартира, в якій ми мешкали з дружиною, з дітьми, зруйнована. Прямий «прильот». У мене тепер такий гарний вид на зірки. Батьківський будинок — ще місяць тому стіни стояли, але вже був пошкоджений. Намагався його трохи привести до ладу. Але в тих умовах, в яких живе наше місто, наша громада, це нереально. Тому фактично, як і більшість мешканців громади, моя родина залишилась без свого власного житла, все винаймаємо.

Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

— На чому до повномасштабної війни будувалась економіка Часів Яру і чи є плани з відновлення?



— До війни основою бюджету був Часовоярський вогнетривкий комбінат, який видобував на території громади вогнетривку глину. Це наша «Вода Донбасу», на якій працювала доволі велика кількість людей. Це були наші часовоярські автобуси. Приватне підприємство, яке виготовляє маршрутки і на яких їздить досі дуже багато людей. Частково зараз це підприємство релоковане. Це була основа. Плюс, після об'єднання громади у нас з’явилась певна кількість сільхозземель, відповідно ще й звідти копійка йшла. Зараз фактично бюджет не отримує ніяких доходів. Розумієте, що на території громади просто фізично ніхто не може працювати. З підприємствами ми підтримуємо зв’язок. Намагаємося поглядати у майбутнє. Але ми розуміємо, що це зараз дуже складно. Складно чому? Тому що я не знаю, що місто зможе запропонувати цим підприємствам. А підприємства навзаєм не можуть зрозуміти, як далі складеться, де вони будуть працювати і чи будуть вони мати можливість повернутися безпосередньо до міста. Тому зв’язок підтримуємо, це стовідсотково. Але зараз це складно.



