Удар по базе отдыха под Харьковом: возросло количество погибших и пострадавших

На Харьковщине возросло количество погибших в результате удара по базе отдыха. Фото: прокуратура

В результате атаки россиян по базе отдыха в Харьковской области число погибших и пострадавших возросло. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, а также отметили в пресс-службе Харьковской прокуратуры.



Как отметил глава региона, подразделения водолазной службы ГСЧС в селе Черкасская Лозовая обнаружили фрагменты тела человека. Им оказался 51-летний мужчина, который работал на базе отдыха разнорабочим.



«Число погибших в результате удара оккупантов по базе отдыха увеличилось до семи человек. Пострадали — 28 человек», — резюмировал Синегубов.



Ранее мы писали, что в Харьковской области российские войска обстреляли село Черкасская Лозовая днем 19 мая. Вначале сообщалось, что пять человек погибли, минимум 16 — ранены.