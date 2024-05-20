Удар по базі відпочинку під Харковом: зросла кількість загиблих та постраждалих

Внаслідок атаки росіян по базі відпочинку в Харківській області кількість загиблих та постраждалих зросла. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, а також зазначили у пресслужбі Харківської прокуратури.
Як зазначив глава регіону, підрозділи водолазної служби ДСНС у селі Черкаська Лозова виявили фрагменти тіла людини. Ним виявився 51-річний чоловік, який працював на базі відпочинку різноробочим.
«Кількість загиблих внаслідок удару окупантів по базі відпочинку збільшилася до семи осіб. Постраждали — 28 людей», — резюмував Синєгубов.
Раніше ми писали, що на Харківщині російські війська обстріляли село Черкаська Лозова вдень 19 травня. Спочатку повідомлялося, що п'ятеро людей загинули, щонайменше 16 — поранені.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях