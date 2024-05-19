Обстрел села в Харьковской области: РФ ударила дважды по одному и тому же месту, есть жертвы

В Харьковской области российские войска обстреляли село Черкасская Лозовая днем 19 мая.



Обновляется. Минимум 16 человек ранены, пять — погибли.



«Уже 16 раненых, в том числе 8-летний ребенок (легкие телесные повреждения). 8 раненых в тяжелом состоянии», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.



Работник полиции и фельдшер скорой медицинской помощи попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители.