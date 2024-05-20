Ракетный удар по Севастополю 19 мая: ВСУ потопили российский малый ракетный корабль «Циклон»

ВСУ потопили российский малый ракетный корабль «Циклон». Фото: Википедия

Три ракеты ATACMS попали по причалу в Севастополе, где был пришвартован российский малый ракетный корабль «Циклон». Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах аннексированного Крыма сообщили в Telegram-канале ASTRA.

По данным канала, в ночь на 19 мая Севастополь атаковали не менее 12 ракет ATACMS, девять из них были сбиты, а три попали в причал, где находился малый ракетный корабль «Циклон». Корабль утонул. О погибших и пострадавших неизвестно.

Напомним, что ночью 19 мая несколько районов России и оккупированный Крым подверглись атакам.

Позже в Военно-морских силах ВСУ сообщили, что в ночь на 19 мая в Черном море уничтожили российский минный тральщик «Ковровец».