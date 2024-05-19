Украина уничтожила еще один российский корабль

Военно-морские силы ВСУ сообщили об уничтожении морского тральщика Черноморского флота РФ. В ночь на 19 мая Черном море затонул тральщик проекта 266-М «Ковровец».



Подробности ликвидации российского судна не раскрывают.



Главной задачей тральщика является проведение за тралами кораблей и судов, разведывательное и контрольное траление (уничтожение мин), прокладка коридоров в минных полях, участие в минировании и т. д.



Этот корабль вошел в состав советского флота в 1974 году, а к 1982 году назывался «Курский комсомолец». С 1992 года был переименован в «Наводчик», а уже в 1999-м получил нынешнее название.



«Ковровец» участвовал в операциях в Атлантике, Персидском заливе, патрулировал у берегов Сирии. В 2016–2017 годах тральщик был включен в состав Средиземноморского флота России.