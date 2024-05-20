Ракетний удар по Севастополю 19 травня: ЗСУ потопили російський малий ракетний корабель «Циклон»

ЗСУ потопили російський малий ракетний корабель «Циклон». Фото: Вікіпедія

Три ракети ATACMS влучили у причал у Севастополі, де пришвартували російський малий ракетний корабель «Циклон». Про це з посиланням на джерела в екстрених службах анексованого Криму повідомили у Telegram-каналі ASTRA.

За інформацією каналу, у ніч проти 19 травня Севастополь атакували щонайменше 12 ракет ATACMS, дев'ять із них збили, а три влучили у причал, де був малий ракетний корабель «Циклон». Судно затонуло. Про загиблих та постраждалих наразі не повідомляли.

Нагадаємо, що вночі 19 травня кілька районів Росії та окупований Крим зазнали атак.

Пізніше у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що в ніч проти 19 травня у Чорному морі знищили російський мінний тральщик «Килимівець».