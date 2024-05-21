У Генштабі ЗСУ підтвердили знищення ракетного корабля РФ «Циклон»: він не встиг випустити жодної ракети

ЗСУ потопили російський ракетний корабель «Циклон». Фото: Вікіпедія

За уточненою інформацією, у ніч проти 19 травня Сили оборони України вразили у Севастополі російський ракетний корабель «Циклон» проєкту 22800. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Як розповів в ефірі національного телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, знищений корабель «Циклон» не встиг випустити жодної ракети.

«Сам корабель був новим. Фактично він не встиг закінчити державні випробування, бо жодної ракети так і не запустив. Це ще раз констатує стан та положення речей у російській кораблебудівній галузі РФ. Корабель, який уже рік у строю, не зміг відстрілятись. Таким він і залишиться у нашій пам'яті», – зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, що вночі 19 травня кілька районів Росії та окупований Крим зазнали атак.

Вже 20 травня з'явилася інформація про знищення малого російського ракетного корабля «Циклон» в окупованому Севастополі днем раніше.