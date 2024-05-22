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На Донетчине за сутки россияне убили одного гражданского, есть пострадавшие — Филашкин

22 мая 2024, 08:28

На Донетчине за сутки россияне убили одного гражданского, есть пострадавшие — Филашкин

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 21 мая, обстреливала населенные пункты Донецкой области. В результате атак есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 21 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области — в селе Рог», — написал он.

По словам Филашкина, еще 3 человека в области за сутки получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1967 человек, получили ранения — 4909. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что  21 мая российские войска атаковали окрестности Славянска Донецкой области.

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