На Донетчине за сутки россияне убили одного гражданского, есть пострадавшие — Филашкин

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 21 мая, обстреливала населенные пункты Донецкой области. В результате атак есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 21 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области — в селе Рог», — написал он.



По словам Филашкина, еще 3 человека в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1967 человек, получили ранения — 4909. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.





Ранее мы писали, что 21 мая российские войска атаковали окрестности Славянска Донецкой области.