На Донеччині за добу росіяни вбили одного цивільного, є постраждалі — Філашкін

Окупаційна армія РФ минулої доби, 21 травня, обстрілювала населені пункти Донецької області. В результаті атак є жертва та постраждалі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«За 21 травня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Розі», — написав він.
За словами Філашкіна, ще 3 людини в області за добу дістали поранення.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1967 людей, поранені — 4909. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що 21 травня російські війська атакували околиці Слов'янська Донецької області.
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